Ticker-Symbol Chegg-Aktie:

0CG



Kurzprofil Chegg Inc.:



Chegg Inc. (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) ist der Betreiber einer Lernplattform. Das US-Unternehmen hat seinen Sitz in Santa Clara US-Bundesstaat Kalifornien. Chegg vermittelt in- und ausländische Studenten an Hochschulen, Universitäten und andere akademische Einrichtungen in den USA. Es bietet auch die eTextbooks-Bibliothek zum Mieten und Verkauf an. (03.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chegg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Chegg-Aktie (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) unter die Lupe.In der Corona-Krise sei es für Chegg glänzend gelaufen, doch diese Zeiten seien längst vorbei: Am Montag habe das Online-Education-Unternehmen schwache Quartalszahlen und einen enttäuschenden Ausblick veröffentlicht. Die Umsatz- und Gewinnwarnung schmecke den Anlegern ganz und gar nicht. Zum Handelsauftakt am Dienstag dürfte die Chegg-Aktie mit einem deutlichen Minus in den US-Handel starten. Zeitweise habe sie vorbörslich bereits rund 40% tiefer notiert. Aus Sicht des "Aktionärs" dränge sich bei Chegg derzeit kein Einstieg auf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 03.05.2022)