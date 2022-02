NYSE-Aktienkurs Chegg-Aktie:

33,01 USD +4,36% (09.02.2022, 22:00)



ISIN Chegg-Aktie:

US1630921096



WKN Chegg-Aktie:
A1W4ER

A1W4ER



Ticker-Symbol Chegg-Aktie:
0CG

0CG



NYSE-Ticker-Symbol Chegg-Aktie:
CHGG

CHGG



Kurzprofil Chegg Inc.:



Chegg Inc. (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) ist der Betreiber einer Lernplattform. Das US-Unternehmen hat seinen Sitz in Santa Clara US-Bundesstaat Kalifornien. Chegg vermittelt in- und ausländische Studenten an Hochschulen, Universitäten und andere akademische Einrichtungen in den USA. Es bietet auch die eTextbooks-Bibliothek zum Mieten und Verkauf an. (10.02.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Chegg-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Chegg-Aktie (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) unter die Lupe.Nach einer abgeschlossenen Schulter-Kopf-Schulter-Formation im September vergangenen Jahres habe die Chegg-Aktie schmerzhafte Kursverluste hinnehmen müssen. Auf Basis der Haltezone bei rund 25 USD sei es zuletzt aber zu einer Stabilisierung gekommen. Interessant seien die quantitativen Indikatoren: So sei es beim MACD auf historisch niedrigem Niveau gerade zu einem neuen Einstiegssignal gekommen. Der RSI sei diesem Beispiel nach einer Bodenbildung im Verlauf des Oszillators inzwischen gefolgt. Last but not least, sei der Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Bollinger Band derzeit extrem groß. Unter dem Strich würden alle drei Indikatoren eine technische Aufwärtsreaktion begünstigen. Als charttechnischen Katalysator sähen die Analysten dabei den Sprung über die Hochs von Dezember und Januar bei 31,32/31,41 USD an, zumal damit auch das 76,4%-Korrektur-Level des gesamten Hausseimpulses seit Anfang 2016 (29,60 USD) zurückerobert worden sei. In der Summe könne die Kursentwicklung seit November als Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von mindestens 7 USD interpretiert werden.Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes das oben genannte Fibonacci-Retracement (29,60 USD) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 10.02.2022)Börsenplätze Chegg-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Chegg-Aktie:28,48 EUR -1,42% (10.02.2022, 09:43)