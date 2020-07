Börsenplätze Chegg-Aktie:



Chegg Inc. (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) ist der Betreiber einer Lernplattform. Das US-Unternehmen hat seinen Sitz in Santa Clara US-Bundesstaat Kalifornien. Chegg vermittelt in- und ausländische Studenten an Hochschulen, Universitäten und andere akademische Einrichtungen in den USA. Es bietet auch die eTextbooks-Bibliothek zum Mieten und Verkauf an. (03.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chegg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Chegg-Aktie (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) unter die Lupe.Die USA würden laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität den dritten Tag in Folge einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnen. Rund 52.300 Menschen seien demnach am Donnerstag positiv auf das Virus getestet worden. Derweil gelinge der Aktie von Chegg das sehnsüchtig erwartete Break auf ein neues Rekordhoch.Die Corona-Krise habe Amerika fest im Griff. Die offizielle Zahl der Infizierten sei auf 2,7 Millionen gestiegen. Mindestens 20 Bundesstaaten hätten die phasenweise Wiedereröffnung der Wirtschaft gebremst oder Lockerungen gar zurückgenommen.Nicht nur die Wirtschaft habe ein Problem, sondern auch das Bildungssystem. Eigentlich sollten die Studenten im Herbst an die Unis zurückkehren. Doch das werde nicht einfach: Tausende von Dozenten hätten in den vergangenen Tagen der Verwaltung mitgeteilt, dass sie wegen Corona nicht gewillt seien, den Präsenzunterricht wiederaufzunehmen. Das berichte die "New York Times".In den USA würden mittlerweile 87 Prozent der Studenten Chegg kennen. 90 Prozent der Kunden würden sagen, dass sie dank dem Unternehmen den Lehrstoff besser begreifen würden. 92 Prozent würden sagen, dass sie nun bessere Noten hätten.Corona führe dazu, dass die Digitalisierung mit Macht voranschreite. Einer der Profiteure der Entwicklung sei Chegg. Mit dem Break auf ein Allzeithoch habe der "Aktionär"-Tipp ein Kaufsignal geliefert. Dabeibleiben, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 03.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link