XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,878 EUR -1,28% (02.01.2019, 11:12)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,895 EUR -1,12% (02.01.2019, 11:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,15 USD +1,24% (31.12.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.01.2019/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Chefkontrolleur der Deutschen Bank denkt nicht an Rücktritt - AktiennewsPaul Achleitner geht mit der anhaltenden Kritik an seiner Person gelassen um, so die Experten von "FONDS professionell".Ein baldiger Rücktritt komme für ihn nicht in Frage, sage der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Paul Achleitner, schließe einen Rücktritt aus - ungeachtet aller Kritik von Investorenseite. "Das muss man aushalten", habe Achleitner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) gesagt. Er denke nicht daran, zurückzutreten, und sei auch nicht amtsmüde. "Die Aktionäre haben mir ein Mandat bis 2022 anvertraut, dem versuche ich gerecht zu werden", so der Aufsichtsratschef.Die Deutsche Bank habe ein rabenschwarzes Jahr hinter sich. Der Aktienkurs sei in den vergangenen Monaten um mehr als die Hälfte eingebrochen und habe mit 6,68 Euro jüngst ein neues Allzeittief erreicht. Zuletzt hätten außerdem Geldwäschevorwürfe für negative Schlagzeilen gesorgt. Im "FAS"-Interview gebe sich Achleitner - mit 800.00 Euro Jahresgehalt absoluter Spitzenverdiener unter Deuschlands Chefaufsehern - gelassen: "Bei aller Sorge oder Kritik, die man am Börsenkurs ablesen kann, sollte man berücksichtigen, dass er sich mehr oder weniger im Gleichklang mit den europäischen Banken entwickelt", habe er gesagt.Alle Kreditinstitute hätten derzeit mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Der europäische Aktienindex der Banken, der Euro Stoxx Banks, habe seit April dieses Jahres deutlich verloren, ebenso wie alle anderen Aktien, habe Achleitner zu bedenken gegeben. Er räume jedoch auch ein, dass die Deutsche Bank in der Vergangenheit viel Vertrauen bei Öffentlichkeit und Investoren verspielt habe. "Das müssen wir ändern", so Achleitner.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: