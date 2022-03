Tradegate-Aktienkurs Check Point Software-Aktie:

Kurzprofil Check Point Software Technologies Ltd.:



Check Point Software Technologies (ISIN: IL0010824113, WKN: 901638, Ticker-Symbol: CPW, Nasdaq-Symbol: CHKP) ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Internetsicherheit. Die von der Gesellschaft entwickelte Secure Virtuel Networking Architektur (SVN) bildet die Basis für die zuverlässige und vertrauliche Kommunikation im Internet. SVN gewährleistet sichere Business-to-Business Verbindungen in Intranets, Extranets und dem Internet sowie zwischen Netzen, Systemen, Applikationen und Anwendern. (01.03.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Check Point Software: Gewinne möglich - ChartanalyseDie Aktie des Cybersecurityspezialisten Check Point Software (ISIN: IL0010824113, WKN: 901638, Ticker-Symbol: CPW, Nasdaq-Symbol: CHKP) legte in den letzten Tagen und Wochen eine massive Rally, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 3. Dezember 2021 habe der Wert die Unterstützung bei 109,07 USD getestet. Anschließend habe die Aktie einige Zeit in einem Trendkanal angezogen. Am 24. Februar sei der Ausbruch aus diesem Kanal nach oben gelungen. Der Wert habe gestern sogar eine obere Pullbacklinie über die vorangegangen Allzeithochs aus dem April 2019 und Dezember 2020 durchbrochen. Diese Trendlinie liege heute bei 143,89 USD.Sollte sich die Aktie von Check Point Software in den nächsten Tagen über dieser oberen Pullbacklinie etablieren, dann könne die Rally direkt fortgesetzt werden. In diesem Fall wären Gewinne bis zumindest ca. 185 USD oder sogar 200 USD möglich. Ein Rückfall unter diese Trendlinie könnte zu einer Konsolidierung bis ca. 137,50-137,00 USD oder sogar in Richtung 125,00 USD führen. (Analyse vom 01.03.2022)Börsenplätze Check Point Software-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Check Point Software-Aktie:130,45 EUR +0,93% (01.03.2022, 08:07)