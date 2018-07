Börse Frankfurt-Aktienkurs Check Point Software-Aktie:

Kurzprofil Check Point Software Technologies Ltd.:



Check Point Software Technologies (ISIN: IL0010824113, WKN: 901638, Ticker-Symbol: CPW, Nasdaq-Symbol: CHKP) ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Internetsicherheit. Die von der Gesellschaft entwickelte Secure Virtuel Networking Architektur (SVN) bildet die Basis für die zuverlässige und vertrauliche Kommunikation im Internet. SVN gewährleistet sichere Business-to-Business Verbindungen in Intranets, Extranets und dem Internet sowie zwischen Netzen, Systemen, Applikationen und Anwendern. (11.07.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Check Point Software-Aktie: Ausbruch gestartet! ChartanalyseGut zwei Wochen vor Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen schraubte sich die Aktie des in der Sicherheitssoftware tätigen Unternehmens Check Point Software (ISIN: IL0010824113, WKN: 901638, Ticker-Symbol: CPW, Nasdaq-Symbol: CHKP) am Dienstag über ihren Abwärtstrend und dürfte hierdurch nun ein Kaufsignal aufstellen. Der lange Docht auf der Unterseite der heutigen Tageskerze offenbart Entschlossenheit unter den bullischen Marktteilnehmern, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Check Point Software Technologies sei eines der führenden Unternehmen im Bereich der Internetsicherheit. Die von der Gesellschaft entwickelte Secure Virtuel Networking Architektur (SVN) bilde die Basis für zuverlässige und vertrauliche Kommunikation im Internet. SVN gewährleiste sichere B2B-Verbindungen in Intranets, Extranets und dem Internet sowie zwischen Netzen, Systemen, Applikationen und Anwendern.Bis Anfang dieser Woche habe sich das Wertpapier der Softwareschmiede seit November letzten Jahres in einem Abwärtstrend aufgehalten und habe bis April dieses Jahres auf ein Verlaufstief von 93,75 US-Dollar nachgegeben. An dieser Stelle sei es jedoch gelungen, einen nachhaltigen Boden aufzustellen und im heutigen Handelsverlauf mit einem dynamischen Kursausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Damit würden sich für die nächsten Handelstage weitere Kurszuwächse andeuten, die kurzfristig auf der Oberseite nachgehandelt werden könnten und dabei eine vergleichsweise schnelle Renditechance bieten würden.Die ersten Zielmarken könnten anhand der vorherigen Verlaufshochs aus diesem Jahr abgeleitet werden, zunächst bei 105,17 US-Dollar, darüber bei den Märzhochs von 107,10 US-Dollar. Sollte die Aufwärtsdynamik ungebrochen hoch bleiben, wäre sogar ein rascher Test der Marke von 110,00 US-Dollar in nur wenigen Handelstagen vorstellbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Check Point Software-Aktie: