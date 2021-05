Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brent (OIL) erreichte gestern den höchsten Stand seit dem 15. März 2021 und testete den Bereich von 70,00 Dollar, so die Experten von XTB.



Der gestern veröffentlichte DoE-Bericht habe den massiven Rückgang der US-Rohöllagerbestände bestätigt, der sich bereits am Dienstag in den API-Daten angedeutet habe. Während die wirtschaftliche Erholung in Europa, den Vereinigten Staaten und China ein positiver Faktor für die Ölpreise sei, bereite die sehr ernste Pandemie-Situation in Indien den Bullen Sorgen. Indien sei einer der größten Ölimporteure der Welt. Die indische Regierung zögere zwar, weitreichende Beschränkungen zu verhängen, könnte aber dazu gezwungen sein, wenn sich die Situation weiter verschlechtere.



Betrachte man OIL aus technischer Sicht, so sei zu erkennen, dass der Preis nach einem gescheiterten Versuch, über den Bereich von 70,00 Dollar auszubrechen, einen Rückzieher gemacht habe. Die Korrektur sei in der Nähe des vorherigen lokalen Hochs gestoppt worden und ein Erholungsversuch sei heute zu erkennen. Der erwähnte 70-Dollar-Bereich sei ein wichtiger Widerstand, den es kurzfristig zu beobachten gelte. Sollten die Abwärtstendenzen wieder einsetzen, könnte eine wichtige Unterstützung im Bereich von 66,00 bis 66,50 Dollar gefunden werden, wo sich frühere Preisreaktionen, die untere Grenze der Overbalance-Struktur sowie die Aufwärtstrendlinie befinden würden. (06.05.2021/ac/a/m)



