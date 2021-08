Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien und Rohstoffe starteten mit Kursgewinnen in die neue Woche, so die Experten von XTB.



Auch bei anderen risikobehafteten Vermögenswerten, wie zum Beispiel Kryptowährungen, sei eine verbesserte Stimmung zu beobachten. Im Falle von Bitcoin sei es die sechste Woche in Folge, dass die Kryptowährung mit einer Aufwärtsbewegung gestartet sei. Die Nachricht, dass PayPal sein Krypto-Angebot auf Kunden aus dem Vereinigten Königreich ausweite, habe Bitcoin auf ein 3-Monats-Hoch nahe der USD 50.000-Marke gebracht.



Der Blick auf den Bitcoin aus technischer Sicht zeige, dass der Coin die Widerstandszone zwischen der USD 50.000-Marke und dem 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung von Mitte April 2021 teste. Sollte es nicht gelingen, diese Hürde zu überwinden, könnte der Preis in Richtung der USD 45.000-Marke zurückfallen, wo die untere Grenze der Marktgeometrie zu finden sei. Andererseits würde ein Ausbruch über USD 50.000 den Weg für einen Test der USD 55.000-Zone ebnen. (23.08.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >