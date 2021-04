Börsenplätze ChargePoint Holdings-Aktie:



US15961R1059



A2QK1P



CHPT



Kurzprofil ChargePoint Holdings:



ChargePoint Holdings (ISIN: US15961R1059, WKN: A2QK1P, NYSE-Symbol: CHPT) (ehemals Coulomb Technologies) ist ein amerikanisches Unternehmen für die Infrastruktur von Elektrofahrzeugen mit Sitz in Campbell, Kalifornien. ChargePoint betreibt das größte Online-Netzwerk unabhängiger EV-Ladestationen in 14 Ländern und stellt die darin verwendete Technologie her.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ChargePoint Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von ChargePoint Holdings (ISIN: US15961R1059, WKN: A2QK1P, NYSE-Symbol: CHPT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ChargePoint Holdings sei eine coole Aktie, vor allem, wenn man überlege, was die neue US-Administration vorhabe. Man werde jetzt nämlich viele Milliarden Dollar u. a. in Klimapakete investieren, denn in den kommenden Jahrzehnten wolle man klimaneutral werden. Vor allen Dingen wolle man, dass mehr E-Autos auf die Straßen kämen. 2030 sollten bereits 30 Mio. E-Autos in den USA auf der Straße sein. Zu diesem Zeitpunkt müssten laut Joe Biden mindestens 0,5 Mio. Ladestationen irgendwo rumstehen. Hier komme ChargePoint mit ins Spiel. Man biete nämlich eine Ladeinfrastruktur an. Man sei relativ gut positioniert und könnte davon profitieren.Mit einer Marktkapitalisierung von 7 Mrd. USD sei die Bewertung zwar nicht günstig. 2021 sollten 200 Mio. USD an Erlösen erzielt werden. Das bedeute ein KUV von 35. Eine Aktie wie ChargePoint Holdings sollte man auf eine Liste packen, abwarten, wie sie sich in den kommenden Monaten entwickle, und irgendwann versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. ChargePoint Holdings ist eine sehr spannende Aktie, die sicherlich in ein Zukunftsportfolio gehört, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.04.2021) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link