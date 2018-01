Gleichzeitig hätten die Aktienmärkte ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht. Mit über 13.500 Punkten habe der DAX 30 Anfang November 2017 den höchsten Stand in seiner fast 30-jährigen Geschichte erreicht. Die Erfahrung lehre allerdings, dass ein Aufschwung, sei es an den Börsen oder in einer Volkswirtschaft, zeitlich nicht unbegrenzt weiterlaufen und in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Häufig seien es externe bzw. politische Faktoren, die einen Konjunkturabschwung einleiten würden: Ein sprunghafter Anstieg der Ölpreise, eine starke Aufwertung der heimischen Währung oder eine restriktive Geldpolitik.



Auch das Platzen einer Finanzmarkt- oder Verschuldungsblase habe das Potenzial, einen Aufschwung abrupt zu beenden. Derzeit sehe es nicht so aus, als würde einer der genannten Faktoren oder gar ein "schwarzer Schwan", also ein von den Marktteilnehmern völlig unvorhergesehenes Ereignis, welches wirtschaftlichen Entwicklungen eine entscheidende Wende gibt in naher Zukunft zum Tragen kämen. Der Ölpreis sollte aufgrund hoher Kapazitätsreserven und einer komfortablen Lagerhaltung kaum Überraschungspotenzial bieten.



Auch wenn die Kurse bzw. Preise von Vermögenswerten, etwa Anleihen, Aktien und Immobilien, in den vergangenen Jahren stark angestiegen seien, drohe an den Märkten 2018 unter fundamentalen Gesichtspunkten noch keine abrupte Korrektur. Es werde einige Zeit dauern, bevor die Notenbanken die globale Liquiditätsversorgung auf ein normales Maß zurückgefahren hätten.



Selbst bei einer konjunkturellen Überhitzung und einem sprunghaften Anstieg der Inflation dürfte die EZB aus Sorge vor den volkswirtschaftlichen Folgen keinen raschen Kurswechsel vollziehen. Dementsprechend werden der Anlagedruck hoch und die Renditen zunächst niedrig bleiben. Dies begünstige Investitionen in risikoreichere Anlageformen, insbesondere in Aktien.



Die Analysten würden für das gerade begonnene Kalenderjahr Potenzial für den deutschen Aktienmarkt - gemessen am DAX 30 - durchaus in Richtung 15.000 Punkte sehen. Übertreibungen an den Märkten seien - zumindest auf breiter Basis - noch nicht erkennbar. So seien die Bewertungen zwar deutlich angestiegen. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von aktuell gut 13 auf Basis der 2018er Gewinne liege die Bewertung z. B. beim DAX aber noch im Bereich des langfristigen Durchschnitts.



Auch bei deutschen Wohnimmobilien sei ein Ende des seit Jahren andauernden Preisanstiegs vorerst nicht zu erwarten. Gemessen am Bedarf sei die Zahl der neuerstellten Wohnungen nach wie vor zu gering. Die Bauindustrie arbeite vielfach bereits an der Kapazitätsgrenze und auch das Angebot an Bauland sei in vielen Städten und Regionen weiterhin unzureichend. Trotz des bereits deutlich gestiegenen Preisniveaus seien deutsche Wohnimmobilien weder im internationalen noch im langfristigen historischen Vergleich besonders teuer.



Ein Ende des Preisanstiegs sollte es wohl erst dann geben, wenn die Hypothekenzinsen deutlich anziehen würden oder das Angebot an fertiggestellten Wohneinheiten den Bedarf weitgehend decke. Auf kurze Sicht sei weder das eine noch das andere zu erwarten. Dies schließe indes nicht aus, dass es in einzelnen deutschen Metropolen mit sehr starken Preisanstiegen in der jüngeren Vergangenheit zu moderaten Korrekturen oder zumindest einem zeitweisen Stillstand der Aufwärtsbewegung kommen könne.



Unabhängig von Ausgang und Dauer möglicher Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung müssten sich Unternehmen und Haushalte für das Jahr 2018 aktuell wenig Sorgen machen. Der Konjunkturaufschwung laufe so gut. dass es kurzfristig keiner zusätzlichen Wachstumsimpulse durch die Wirtschafts- und Fiskalpolitik bedürfe. Zu viel Zeit sollte die Politik aber auch nicht verlieren. Denn dringender politischer Handlungsbedarf bestehe vor allem mit Blick auf die zahlreichen globalen, technologischen und demografischen Herausforderungen in den kommenden Jahren. (Ausgabe Januar 2018) (05.01.2018/ac/a/m)





