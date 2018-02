Paris (www.aktiencheck.de) - Der Hang Seng- Index ( ISIN HK0000004322 WKN 145733 ) konnte sich der kräftigen Korrektur in der zurückliegenden Woche nicht entziehen und musste ebenfalls Federn lassen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dass der Hang Seng recht ordentlich ins neue Jahr gestartet sei, dürfte auch mit der besser als erwarteten Entwicklung der Wirtschaft - 2017 habe das BIP einen Zuwachs von 6,9 Prozent verzeichnet - zu erklären sein. Und: Einige Konjunkturindikatoren wie die jüngst veröffentlichten Import- und Exportzahlen sowie die viel beachteten Einkaufsmanagerindices würden signalisieren, dass der Wirtschaftsmotor auch 2018 eine erfreuliche Drehzahl aufweisen könnte. Zwar habe der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Januar leicht nachgegeben, mit 51,3 Punkten liege das Stimmungsbarometer aber weiterhin über der Expansionsmarke von 50 Zählern. Das Pendant für den Dienstleistungssektor habe trotz des ohnehin schon hohen Niveaus sogar nochmals zulegen können - und zwar um 0,3 auf nun 55,3 Punkte. Mut mache auch, dass der Dienstleistungssektor mittlerweile über 50 Prozent zur Wirtschaftskraft beisteuere, der geplante Umbau der Wirtschaftsstruktur nehme somit also immer mehr Gestalt an.Bauchschmerzen bereite hingegen die immer noch hohe Verschuldung der Unternehmen. Auch die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sollten Anleger, die in China würden investieren wollen, genauestens verfolgen. (09.02.2018/ac/a/m)