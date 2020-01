Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

5,18 EUR +5,93% (29.01.2020, 16:03)



London-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

4,38 GBP +6,74% (29.01.2020, 15:46)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power -Aktie:

CFJA



London Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (29.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) unter die Lupe.Unter den Brennstoffzellen-Aktien schlage derzeit die Stunde von Ceres Power. Seit dem Ausbau des Engagements von Bosch befinde sich die Aktie im Höhenflug. Frische Impulse erfahre das britische Unternehmen im heutigen Handel von einem positiven Analystenkommentar.Panmure Gordon & Co habe nach dem neuen Deal mit Bosch die Kaufempfehlung für Ceres Power bestätigt. Das Kursziel habe Analystin Lacie Midgley von 261 Britische Pence auf satte 485 Pence nach oben geschraubt. Für die Expertin bleibe Ceres Power ein "Top-Pick".Auch Investec habe jüngst an der Kurszielschraube gedreht. Die Einschätzung von Analyst Marc Elliott laute unverändert "kaufen" mit einem Zielkurs von 460 Pence.An der Heimatbörse in London könne die Ceres-Power-Aktie nach dem jüngsten positiven Analystenkommentar erneut sieben Prozent an Wert gewinnen. Seit Jahresbeginn betrage das Kursplus inzwischen rund 75 Prozent.Anleger, die der Empfehlung in "Aktionär"-Ausgabe 20/2019 gefolgt sind, sollten sich nun von einem Teil der Position trennen, so Michel Doepke. (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link