Der DAX habe sich von den gestrigen Rückgängen nicht erholen können. Man habe während der asiatischen Handelszeit eine Erholung beobachtet, aber der Index bleibe unter den Hochs, welche nach der Pandemie ausgebildet worden seien. Man solle beachten, dass der DAX am Morgen die 50-Stunden-Linie nicht habe überwinden können und sich später nach Süden bewegt habe. Eine kurzfristige Unterstützung sei um das Fibonacci-Retracement von 78,6% des Rückgangs von Februar und März (12.560 Punkte) zu finden. Man solle beachten, dass der Zinsentscheid der FED wahrscheinlich darüber entscheiden werde, ob der Index nach unten durchbreche oder nicht. Sollte dies der Fall sein, finde sich die wichtigste Unterstützung bei 11.800 Punkten. Die 13.000-Punkte-Marke sei der zu beobachtende Widerstand.



Cerberus Capital Management strebe zwei Sitze im Vorstand der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) an, da der Vermögensverwalter mit den Sanierungsbemühungen des deutschen Kreditgebers unzufrieden sei. Cerberus sei mit 5% an der Commerzbank beteiligt. Der Aufsichtsrat der Commerzbank solle heute tagen und die Forderung von Ceberus könnte diskutiert werden.



James von Moltke, der CFO der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), erwarte einen starken Anstieg der Kreditrückstellungen im 2. Quartal 2020. Während einer virtuellen Konferenz habe von Moltke gesagt, dass er für den Zeitraum von April bis Juni Rückstellungen in Höhe von rund 800 Millionen EUR erwarte. Dies wäre der höchste Anstieg seit dem 2. Quartal 2009. Die von Bloomberg erstellte Prognose weise auf 630 Millionen EUR hin. Dennoch erwarte der CFO, dass die Rückstellungen ab dem 3. Quartal 2020 zurückgehen würden.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) habe angekündigt, dass 30% der neuen Stellen in den Vereinigten Staaten mit schwarzen und lateinamerikanischen Mitarbeitern besetzt werden sollten. adidas sei ein weiteres Unternehmen, das beschlossen habe, die ethnische Mischung in seiner Belegschaft zu stärken, um die US-Gemeinschaft besser zu verstehen. Dieser Schritt erfolge inmitten der Black Lives Matter-Proteste in den USA.



Analystenreaktionen



- MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) sei von der HSBC auf "halten" herabgestuft worden (Kursziel: 170 EUR).

- BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) sei von M.M. Warburg auf "verkaufen" herabgestuft worden (Kursziel: 52 EUR).

- Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) sei bei Invest Securities auf "neutral" herabgestuft worden (Kursziel: 61 EUR). (10.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Tag des FED-Zinsentscheids höher, so die Experten von XTB.Die schwachen Prognosen der OECD hätten den Bullen jedoch einige Zweifel gegeben. Die wichtigsten Indices aus Europa würden nahe den gestrigen Schlusskursen gehandelt.OECD erwarte starken Rückgang des weltweiten BIP in diesem Jahr