Damit würde das Unternehmen zu einem Schwergewicht im globalen Lidar-Markt, der auf 2,4 Milliarden Dollar geschätzt werde und bis 2026 auf 6,7 Milliarden anwachsen solle.



Der Auftrag von GM sei ein Pfund, das Cepton mitbringe. Allerdings stehe das Jungunternehmen noch sehr am Anfang und andere Lidar-Player seien deutlich weiter.



"Der Aktionär" bleibt daher bei diesem Börsengang am Straßenrand, so Benjamin Heimlich. (Ausgabe vom 06.08.2021)



Cepton bietet hochmoderne, intelligente, lidar-basierte Lösungen für eine Reihe von Märkten wie Automotive (ADAS/AV), Smart Cities, Smart Spaces und intelligente industrielle Anwendungen. Cepton's patentierte MMT®-basierte lidar Technologie von ermöglicht zuverlässige, skalierbare und kostengünstige Lösungen, die eine hochauflösende 3D-Wahrnehmung mit großer Reichweite für intelligente Anwendungen bieten.



Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen geleitet, die zusammen über zwei Jahrzehnte Erfahrung in einer breiten Palette von hochentwickelten lidar und Bildgebungstechnologien. Cepton konzentriert sich auf die Vermarktung von hochleistungsfähigen und qualitativ hochwertigen Lösungen für den Massenmarkt. lidar Lösungen. Cepton hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und ist in Nordamerika, Deutschland, Japan, Indien und China vertreten, um einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cepton. com. (06.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt den Lidar-Player Cepton Technologies unter die Lupe.Die Lidar-Technologie sei eine der wichtigsten Komponenten für das Ziel des autonomen Fahrens. Mit Cepton Technologies strebe ein weiteres Jungunternehmen aus diesem Segment an die Börse. Den Weg über die Fusion mit einem SPAC hätten im vergangenen Jahr auch andere Lidar-Start-ups gewählt. Auch die Bewertung sei ähnlich.Für den Sprung aufs Parkett wolle Cepton Technologies mit der Mantelgesellschaft Growth Capital Acquisition (ISIN US39986V2060) fusionieren. Das Unternehmen werde dabei mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet und nehme - inklusive PIPE-Investment - 231 Millionen Dollar ein.Die Amerikaner würden damit den Beispielen von Velodyne Lidar und Innoviz Technologies folgen, die 2020 zu ähnlich hohen Bewertungen mittels SPAC an die Börse gekommen seien. Velodyne sei auch eine Empfehlung des "Aktionär" gewesen, sei aber jüngst ausgestoppt worden.Für das laufende Geschäftsjahr rechne Cepton mit Umsätzen in Höhe von vier Millionen Dollar. Diese sollten bis 2026 auf 1,2 Milliarden anwachsen.