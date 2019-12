Xetra-Aktienkurs CeoTronics-Aktie:

2,98 EUR (05.12.2019)



ISIN CeoTronics-Aktie:

DE0005407407



WKN CeoTronics-Aktie:

540740



Ticker-Symbol CeoTronics-Aktie:

CEK



Kurzprofil CeoTronics AG:



Die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407, WKN: 540740, Ticker-Symbol: CEK), hat sich als führender Systemanbieter von mobilen digitalen Funk-Netzen und -Endgeräten für lokale Anwendungen sowie von hochwertigen Kommunikations-Headsets und Systemen für die professionelle Nutzung etabliert.



Mit höchster Beratungskompetenz, Kundennähe, bester Produkt-Qualität in Funktion und Verarbeitung, der Verwendung neuester Technologien sowie durch die Flexibilität, kundenindividuelle Systemlösungen zu entwickeln, hat sich CeoTronics seit seiner Gründung 1985 in der Spitze der Qualitäts- und Leistungs-Pyramide positioniert.



Die Fähigkeit, die unterschiedlichsten technischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen, beruht auf stetigen Investitionen in die eigene Forschung und Entwicklung. Gerade bei der Erfüllung von individuellen Aufträgen, schätzen die Kunden den kurzen Weg zum Ingenieurs-Know-how, das durch die Technologie-Kompetenz von, zum Teil promovierten, Entwicklungsingenieuren im eigenen Hause geprägt wird.



Die bekanntesten Premium-Hersteller von Schutzhelmen, Funkgeräten und Spezialfahrzeugen, sowie Flugzeugen vertrauen auf die HighEnd-Produkte von CeoTronics und der CT-Video GmbH. Alle Einzel-Produkte und -Systeme sind optimal aufeinander abgestimmt und erfüllen so die höchsten Kundenanforderungen an die Gesamtlösung.



Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, ist im Entry Standard notiert. (06.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - CeoTronics-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Nachdem die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407, WKN: 540740, Ticker-Symbol: CEK) ihren Anlegern in den Vorjahren nur wenig Freude bereitete, bestehen nun berechtigte Hoffnungen auf bessere Ergebnisse, so Thorsten Renner von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Der Vorstandsboss Thomas H. Günther habe auf der Hauptversammlung am 8.11.2019 deutlich gemacht, dass die Gesellschaft keineswegs die reine Umsatzerzielung in den Vordergrund stelle. Ganz im Gegenteil spiele beim Anbieter von Sicherheitstechnik eine gute Unternehmenskultur die entscheidende Rolle. Das Management ermutige die Mitarbeiter zu freiwilligem oder ehrenamtlichem Einsatz bei Feuerwehren oder Vereinen. Entsprechend nehme die Gesellschaft daraus resultierende Fehlzeiten der Mitarbeiter am Arbeitsplatz bewusst in Kauf.Bei Lieferanten lege CeoTronics den Fokus klar auf lokale Anbieter, der Wertschöpfungsanteil von Deutschland an den Herstellungskosten liege bei über 70%, Forschung und Entwicklung würden komplett im Heimatmarkt stattfinden. Daneben habe sich das Unternehmen eine freiwillige Selbstbeschränkung verordnet, die noch über die Vorschriften des Exportkontrollgesetzes hinausgehe. Bei den Geschäften des Unternehmens spiele zudem Diskretion eine bedeutende Rolle. Aus Sicherheitsgründen verzichte CeoTronics auf öffentliche Werbung für Produkte, die durch verdeckte Ermittler eingesetzt würden.Im vergangenen Geschäftsjahr habe CeoTronics mit Verzögerungen bei der Produktentwicklung zu kämpfen gehabt. Diese hätten auf neuartigen Technologiekombinationen und auftragsspezifischen Modifikationen basiert. Belastend hätten sich zudem lange Lieferzeiten für Elektronikbauteile und Änderungen oder Neuentwicklungen bei Leiterplatten ausgewirkt. Weitere Verzögerungen hätten aus der Vollauslastung von Produktionsdienstleistern über mehrere Monate resultiert. Um dem zumindest teilweise entgegenzuwirken, seien Vorräte deutlich ausgeweitet worden, was aber zu einer höheren Kapitalbindung führe.Zur besseren Handhabung dieser Herausforderungen würden die CeoTronics-Verantwortlichen Ende 2019 ein umfassendes Managementsystem installieren, habe Vorstand Günther angekündigt. Vor allem aufgrund eines schwachen Jahresauftakts mit Kurzarbeit sei CeoTronics im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 16,9 Mio. hinter dem Vorjahreswert und den Erwartungen zurückgeblieben. Einsparungen bei den Herstellungskosten hätten dem Unternehmen beim EBIT mit 0,6 Mio. Euro (Vj. -0,5 Mio. Euro) jedoch den Turnaround ermöglicht. Durch die erstmalige Einbeziehung passiver latenter Steuern bei der Aktivierung von Eigenleistungen habe die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018/19 dennoch einen Verlust in Höhe von 0,3 Mio. Euro ausweisen müssen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CeoTronics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CeoTronics-Aktie:3,02 EUR (05.12.2019)