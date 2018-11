Stuttgart-Aktienkurs Centerra Gold-Aktie:

3,69 Euro +4,53% (29.11.2018, 16:05)



TSE-Aktienkurs Centerra Gold-Aktie:

CAD 5,56 +0,36% (29.11.2018, 17:36)



ISIN Centerra Gold-Aktie:

CA1520061021



WKN Centerra Gold-Aktie:

A0B6PD



Ticker-Symbol Centerra Gold-Aktie Deutschland:

GOU



TSE-Ticker-Symbol Centerra Gold-Aktie:

CG



Kurzprofil Centerra Gold Inc.:



Centerra Gold Inc. (ISIN: CA1520061021, WKN: A0B6PD, Ticker-Symbol: GOU, TSE-Symbol: CG) ist ein in Kanada ansässiges Goldminen- und Explorationsunternehmen, das sich mit dem Betrieb, der Exploration, der Entwicklung und dem Erwerb von Goldimmobilien in Nordamerika, Asien und anderen Märkten weltweit beschäftigt. Die Mount Milligan Mine und die Kumtor Mine, die sich in Kanada und der Kirgisischen Republik befinden, gehören zu den Flaggschiff-Assets von Centerra Gold. (29.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Centerra Gold-Aktienanalyse des Analysten Rahul Paul von Canaccord Genuity:Analyst Rahul Paul vom Investmenthaus Canaccord Genuity empfiehlt die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Centerra Gold Inc. (ISIN: CA1520061021, WKN: A0B6PD, Ticker-Symbol: GOU, TSE-Symbol: CG) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Canaccord Genuity passen das Bewertungsmodell für die Aktien von Centerra Gold Inc. an um gesunkenen Minenkosten und Royalties bei Oksut Rechnung zu tragen. Analyst Rahul Paul hält zudem wegen einer gestärkten Zuversicht bezüglich des Entwicklungsplans eine höhere Bewertungsmultiple für gerechtfertigt.Starke Q3-Zahlen würden eine Anhebung der Prognosen für 2018 nach sich ziehen. Auf Sicht von drei bis sechs Monaten könnte es zu positiven Katalysatoren kommen. Anleger sollten sich bereits im Vorfeld entsprechend positionieren.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bekräftigen in ihrer Centerra Gold-Aktienanalyse das Votum "buy" und heben das Kursziel von 6,50 auf 7,50 CAD an.Börsenplätze Centerra Gold-Aktie: