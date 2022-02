Tradegate-Aktienkurs Cenntro Electric Group-Aktie:

1,09 EUR +2,83% (24.02.2022, 18:26)



NASDAQ-Aktienkurs Cenntro Electric Group-Aktie:

1,215 USD +2,10% (24.02.2022, 18:01)



ISIN Cenntro Electric Group-Aktie:

AU0000198582



WKN Cenntro Electric Group-Aktie:

A3DAKM



Ticker-Symbol Cenntro Electric Group-Aktie:

NAKD



NASDAQ-Ticker-Symbol Cenntro Electric Group-Aktie:

CENN



Kurzprofil Cenntro Electric Group:



Cenntro Electric Group (ISIN: AU0000198582, WKN: A3DAKM, Ticker-Symbol: NAKD, NASDAQ-Symbol: CENN) ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von vollelektrischen städtischen Lieferfahrzeugen und bietet ihren Kunden eine vollständige Palette von Produktlinien, um intelligentere, nachhaltige und produktive Lösungen für ihre Geschäftsanforderungen zu unterstützen. Das Produktportfolio von Centro reicht von der Zustellung auf der letzten Meile über urbane Logistik, City-Service bis hin zu nachhaltiger Landwirtschaft und Grundstückspflege einschließlich Fahrzeugen der Klasse 4. (24.02.2022/ac/a/n)





Freehold (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bronte Capital Management Pty Ltd geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Cenntro Electric Group ein:Die Shortseller des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty Ltd starten eine Leerverkauf-Attacke auf die Aktien der Cenntro Electric Group (ISIN: AU0000198582, WKN: A3DAKM, Ticker-Symbol: NAKD, NASDAQ-Symbol: CENN).Die Finanzprofis des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty Ltd mit Sitz in Bondi Junction, Australien, haben am 23.02.2022 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,64% der Aktien der Cenntro Electric Group aufgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Cenntro Electric Group:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,64% der Cenntro Electric Group-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Cenntro Electric Group-Aktie: