Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Cell Impact-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Cell Impact-Aktie:

2,675 EUR +16,56% (09.06.2020, 15:44)



ISIN Cell Impact-Aktie:

SE0005003217



WKN Cell Impact-Aktie:

A1JN96



Ticker-Symbol Cell Impact-Aktie:

ICL



Kurzprofil Cell Impact:



Cell Impact (ISIN: SE0005003217, WKN: A1JN96, Ticker-Symbol: ICL) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Industriesektor tätig ist. Cell Impact entwickelt und vermarktet High Velocity Impact Units (HVI-U), mit denen sich Material unter Einsatz hoher kinetischer Energie formen und scheren lässt. Die Energie wird durch einen Aufprall in das Material übertragen, der innerhalb von Sekundenbruchteilen einen extremen Druck erzeugt. Seine Produkte haben eine Schlagenergie von etwa 100 bis 12.800 Joule. Der HVI-U kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, wie z.B. zum Prägen, zum Erzeugen von prägenden Mustern und zum Ersetzen von Herstellungsverfahren wie Ätzen und Fräsen. Zudem bietet Cell Impact die Herstellung von Bipolarplatten u.a. für Brennstoffzellen und Wärmetauscherplatten an. (09.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cell Impact-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Cell Impact-Aktie (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell sei spätestens seit dem Lizenzdeal mit Bosch den meisten Anlegern ein Begriff. Inzwischen werde das Unternehmen mit gut einer Milliarde Euro an der Börse kapitalisiert. Wesentlich kleiner, aber mindestens genauso spannend sei die ebenfalls in Schweden beheimatete Cell Impact.Cell Impact fokussiere sich auf spezielle Durchflussplatten, die Wasserstoff-Brennstoffzellen in Zukunft effizienter machen sollten. Mit einem Börsenwert von rund 100 Mio. Euro fliege die High-Risk-Aktie noch weit unter dem Radar vieler Marktteilnehmer.Doch vor einigen Wochen habe Cell Impact mit spannenden Neuigkeiten aufhorchen lassen: Die japanische Nakanishi Metal Works habe Werkzeuge und Durchflussplatten für Entwicklungsprojekte geordert. Auftragsgegenwert: 2,9 Mio. Schwedische Kronen (etwa 270.000 Euro). Die Japaner scheinen damit die bereits bestehende Zusammenarbeit mit Cell Impact zu vertiefen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das spreche für die Technologie der defizitär wirtschaftenden Schweden.Cell Impact ist ein hochspekulativer Wert, bei dem ausnahmslos hartgesottene Anleger wenig Geld investieren sollten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR hab die Cell Impact-Aktie bereits in Ausgabe 18/2020 zum Kurs von 2,10 Euro vorgestellt. Geduld zahle sich aus - das Kursplus betrage mittlerweile rund 20 Prozent. (Analyse vom 09.06.2020)