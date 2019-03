Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (14.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmaunternehmens Celgene (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) unter die Lupe.Celgene stehe weiter im Fokus wegen der Fusionsabsicht mit Bristol-Myers Squibb (BMS). Der Deal stehe aber auf der Kippe, Investoren von BMS wie Wellington Management oder Starboard Value würden gegen die potenzielle Mega-Fusion vorgehen. Celgene warte jedoch während der ausstehenden Übernahme und der bevorstehenden Abstimmung auf der Hauptversammlung von Bristol-Myers Squibb mit einer sehr guten Nachricht auf.Das US-Pharmaunternehmen werde mittel- bis langfristig Probleme mit auslaufenden Revlimid-Patenten bekommen. Das Krebsmedikament sei der unangefochtene Top-Seller der Biotech-Schmiede, der Generika-Hersteller Alvogen sei bereits mit Generika in einigen europäischen Ländern vertreten. Alvogen habe mit einem Verfahren namens Inter Partes Review die Nichtigerklärung eines Revlimid-Patents in den USA beantragen wollen. Wie heute bekannt geworden sei, habe die zuständige Behörde die Überprüfung abgewiesen. Die Celgene-Aktie lege zu, denn die Patent-Meldung sei ein positives Argument für einen möglichen Zusammenschluss mit Bristol-Myers Squibb.Anleger sollten bei der Celgene-Aktie aktuell eher an der Seitenlinie verharren, denn ob die Aktionäre von Bristol-Myers Squibb den Deal durchwinken würden, stehe in den Sternen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2019)Börsenplätze Celgene-Aktie:XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:77,37 EUR +0,95% (14.03.2019, 15:23)