XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:

75,62 EUR 0,00% (31.07.2018, 09:37)



Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

76,20 EUR +0,36% (31.07.2018, 10:29)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

88,91 USD +2,87% (30.07.2018, 22:00)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin (31.07.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Celgene: Begeisterung wächst zunehmend - AktienanalyseGegen Ende der vergangenen Handelswoche hat das US-Pharmaunternehmen Celgene (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) Quartalszahlen herausgebracht und positiv überrascht. Aber erst zu Beginn dieser Handelswoche beginnen sich Käufer in der Aktie von Celgene durchzusetzen und den Wert weiter zu stabilisieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Celegene Corp. sei ein voll integriertes biopharmazeutisches US-Unternehmen mit einer auf das Erforschen, Entwickeln und Kommerzialisieren von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten ausgerichteten Kernkompetenz. Für das abgelaufene Quartal habe der Konzern einen Gewinn je Aktie von 2,16 US-Dollar berichtet und damit die Erwartungen von 2,11 US-Dollar je Anteilsschein geschlagen. Auch der Umsatz habe mit 3,81 Mrd. US-Dollar die Prognose der Experten übertroffen. Das Management habe jüngst sogar die Jahresprognose leicht angehoben.Positiv hervorzuheben bleibe aber, dass bereits im Mai bei 74,13 US-Dollar das bisherige Jahrestief markiert worden sei und seitdem wieder steigende Kursnotierungen zu verzeichnen seien. Darüber hinaus sei es Anfang letzten Monats sogar gelungen den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis zu überwinden und somit weiteres Aufwärtspotenzial freizusetzen. Nach aber würden Käufer ein wenig zögern, die Chancen für eine weitere Erholungsbewegung stünden vom aktuellen Standpunkt aus gesehen jedoch recht zuversichtlich.Für risikofreudige Investoren biete sich das derzeitige Kursniveau für einen spekulativen Long-Einstieg durchaus an, sonst erst oberhalb von 89,24 US-Dollar. Vom aktuellen Niveau aus könnte die Celgene-Aktie nun weiter in Richtung der 200-Tage-Durchschnittslinie bei 93,95 US-Dollar zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Celgene-Aktie: