Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

USD 124,77 +0,00% (05.04.2017, 14:41, vorbörslich)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin.



(05.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse der Analystin Leah Rush Cann von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse rechnet die Analystin Leah Rush Cann vom Investmenthaus Oppenheimer bezüglich den Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.TEVA Pharmaceuticals habe bei der FDA einen Antrag auf ein verkürztes Zulassungsverfahren im Hinblick auf Polymast gestellt.Der unerwartete Antrag sorge für kurzfristige Unsicherheit. Celgene Corp. halte Patente bis 2031, wobei ein wichtiges Patent bereits in 2024 seine Schutzwirkung verliere.Die Aktienanalysten von Oppenheimer bestätigen in ihrer Celgene-Aktienanalyse das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 148,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Celgene-Aktie:117,16 Euro +0,66% (05.04.2017, 10:20)Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:116,74 Euro -0,20% (05.04.2017, 11:33)