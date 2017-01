Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin.

New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analyst Brian Abrahams von Jefferies & Co:Aktienanalyst Brian Abrahams vom Investmenthaus Jefferies & Co bekräftigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG).Obwohl Updates angesichts von Vorabdaten meistens nur einen Mehrweit-Charakter hätten, würden die Prüfung der Umsatzdynamik und der Guidance für 2017 und die Fortschritte bei der Pipeline die Erwartung unterstreichen, dass das gesunde Kerngeschäft von Celgene Corp. auf mittlere Sicht das sektorweit stärkste Wachstum ermöglichen dürfte.Die Analysten von Jefferies & Co erwarten im weiteren Jahresverlauf eine starke Geschäftsentwicklung. Katalysatoren mit einem niedrigen Risikoprofil sollten den Aktienkurs in Höhen steigen lassen, die die Aussichten des Portfolios besser reflektieren würden.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co halten in ihrer Celgene-Aktienanalyse am Votum "buy" fest und setzen das Kursziel von 142,00 auf 147,00 USD herauf.