Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin.

New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse des Analysten Salim Syed von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Salim Syed von Mizuho Securities USA empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) weiterhin zum Kauf.Die großartigen Ozanimod Phase 3-Daten in der MS-Behandlung sollten dem Aktienkurs von Celgene Corp. Aufwärtspotenzial bescheren. Sowohl die Daten zur Sicherheit als auch zur Wirksamkeit würden außerordentlich positiv aussehen.Da sich die Momentum-Player aus der Celgene-Aktie verabschiedet hätten, dürfte nun die Zeit der Value-Investoren kommen, so der Analyst Salim Syed.Die Aktienanalysten von Mizuho Securities USA stufen in ihrer Celgene-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und halten am Kursziel von 158,00 USD fest.Xetra-Aktienkurs Celgene-Aktie:86,15 Euro +1,64% (30.10.2017, 15:41)