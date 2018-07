Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

67,81 Euro -0,29% (02.07.2018, 13:23)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

USD 79,10 -0,40% (02.07.2018, 14:38, vorbörslich)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (02.07.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analyst Michael J. Yee von Jefferies & Co:Aktienanalyst Michael J. Yee vom Investmenthaus Jefferies & Co bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG).Die positiven Phase 3-Daten von Celgene Corp. für luspatercep würden ein Geschäftspotenzial von 1 bis 2 Mrd. USD repräsentieren. Die Analysten von Jefferies & Co glauben, dass sich dadurch das negative Sentiment gegenüber der Celgene-Aktie drehen könnte.Der Titel sei günstig bewertet. Eine Pipeline werde beim aktuellen Kursniveau nahezu nicht berücksichtigt. Analyst Michael J. Yee setzt in der zweiten Jahreshälfte auf mehrere Katalysatoren.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co stufen in ihrer Celgene-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 115,00 USD.Börsenplätze Celgene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Celgene-Aktie:65,58 Euro +1,49% (02.07.2018, 12:08)