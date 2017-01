Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin.



New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analystin Mara Goldstein von Cantor Fitzgerald:Die Aktienanalystin Mara Goldstein vom Investmenthaus Cantor Fitzgerald empfiehlt Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG).Die wachsende Pipeline von Celgene Corp. wird nach Ansicht der Analysten von Cantor Fitzgerald vom Aktienkurs nicht ausreichend reflektiert.Celgene habe bereits Planungen für 2017 vorgelegt und praktisch starke Q4-Zahlen angekündigt. Die Analystin Mara Goldstein hebt die EPS-Schätzungen für 2016 und 2017 auf 5,94 USD sowie 7,22 USD an.Die Aktienanalysten von Cantor Fitzgerald halten in ihrer Celgene-Aktienanalyse am "overweigfht"-Rating fest sowie am Kursziel von 159,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Celgene-Aktie:110,10 Euro -0,26% (13.01.2017, 12:29)Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:110,19 Euro +0,02% (13.01.2017, 13:45)