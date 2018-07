XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:

73,89 Euro +2,28% (24.07.2018, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

73,68 Euro +1,25% (24.07.2018, 14:24)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

USD 86,45 +1,61% (24.07.2018, 14:36, vorbörslich)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (24.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analyst Cory Kasimov von J.P. Morgan Securities:Analyst Cory Kasimov von J.P. Morgan Securities rät Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse zur Übergewichtung der Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG).Die Analysten von J.P. Morgan Securities bezeichnen die positiven Daten für Revlimid plus Rituxan in der Indikation refraktäres oder rezidiviertes indolentes Lymphom als klaren Gewinn für Celgene Corp. in einer Zeit, in der eine Reihe vorteilhafter Nachrichten dringend nötig sei.Die Indikation könnte kurzfristig für eine bedeutende Umsatzgelegenheit sorgen. Alleine in den USA könnte sich ein Umsatzpotenzial von 600 Mio. USD ergeben.In Richtung der Bekanntgabe der Q2-Zahlen könnte das Sentiment gegenüber der Celgene-Aktie ein wenig aufgepolstert werden, so die Einschätzung des Analyst Cory Kasimov.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Celgene-Aktie: