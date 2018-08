Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (16.08.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Caterpillar: Sehr gute Handelschancen! ChartanalyseZwischen Anfang 2016 und Januar dieses Jahres tendierte das Wertpapier von Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) überaus dynamisch in Richtung Norden und erreichte ein Verlaufshoch von 173,24 US-Dollar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In diesem Bereich hätten Marktteilnehmer anschließend ein Doppelhoch etabliert, das im weiteren Verlauf in eine gesunde Korrektur gemündet sei und Abgaben zuletzt auf das Niveau von 132,68 Euro abwärts geführt habe. Heute sei die Aktie darunter zurückgefallen und somit auf die untere Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals. Komme es in diesen Bereich nun zu einem Bruch, sollten weitere Verluste folgen und die zahlreichen Kurslücken aus dem abgelaufenen Jahr schließen. Auf der anderen Seite biete dieses Setup auch gute Einstiegsmöglichkeiten, um an einem potenziellen Pullback auf der Oberseite dabei zu sein.Ausgehend vom Ist-Zustand könnten spekulative Long-Positionen eingegangen werden, die ein Ziel zunächst bei 138,00 US-Dollar hätten. Für den Fall eines Rücksetzers unter die jüngsten Verlaufstiefs von 129,43 US-Dollar und den langfristigen Aufwärtstrend drohen hingegen direkte Abgaben auf 121,57 US-Dollar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:115,74 EUR -2,67% (15.08.2018, 17:35)