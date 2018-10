Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

135,77 EUR -0,26% (05.10.2018, 09:56)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

156,75 USD -0,93% (04.10.2018, 22:00)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE Ticker-Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (05.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) unter die Lupe.Im Rahmen der grundsätzlichen Aufwärtstendenz seit Januar 2016 habe sich die Caterpillar-Aktie in den letzten Monaten eine Verschnaufpause gegönnt. Auf Monatsbasis habe der Titel im August ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgeprägt, welches im September durch ein "bullish engulfing" bestätigt worden sei - beides Indizien dafür, dass die Phase des Luftholens beendet sei.In die gleiche Kerbe schlage aktuell der Wochenchart. Hier liege - dank des Spurts über die 38-WochenLinie bzw. über den Korrekturtrend seit Januar (akt. bei 148,78/150,04 USD) - mittlerweile eine abgeschlossene Korrekturflagge vor. Der beschriebene Ausbruch werde dabei durch die Trendfolger MACD und Relative Stärke nach Levy untermauert, die jeweils freundlich zu interpretieren seien. In dieser Gemengelage dürfte der Aufwärtstrend seit Anfang 2016 (akt. bei 165,06 USD) nur ein Etappenziel darstellen. Perspektivisch würden sogar neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs von 173,18 USD winken.Als Absicherung bietet sich die oben genannten Glättungslinie an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis gewährleistet ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 05.10.2018)Börsenplätze Caterpillar-Aktie:Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:135,50 EUR -1,02% (05.10.2018, 09:56)