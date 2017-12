Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial.

Das Management von Caterpillar Inc. habe anlässlich eines Treffens sehr optimistisch geklungen. Dies betreffe zum einen die langfristigen Margenziele und zum anderen das globale Wachstum.Die Bergbau-Aktivitäten würden zunehmen und auch der Öl- und Gassektor würden zunehmend Unterstützung bieten. Die Kapitalallokation werde wahrscheinlich an die Amtsübernahme durch einen neuen CFO geknüpft sein.Die Aktienanalysten der UBS bekräftigen in ihrer Caterpillar-Aktienanalyse das "buy"-Votum sowie das Kursziel von 155,00 USD.