Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

117,00 EUR -8,81% (25.04.2018, 15:56)



Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

118,46 EUR +0,51% (25.04.2018, 16:30)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

142,88 USD -1,08% (25.04.2018, 16:21)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (25.04.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Baumaschinenherstellers Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Caterpillar habe gestern gute Zahlen gemeldet, sei aber am Ende dafür verantwortlich gewesen, dass es den Dow Jones deutlich nach unten gerissen habe, so der Aktienprofi. Die guten Zahlen für das 1. Quartal könnten nämlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Rest des Jahres wohl nicht mehr ganz so gut laufen werde. Das würden jedenfalls Aussagen des Managements zulassen. Vor diesem Hintergrund sei die Caterpillar-Aktie gestern um mehr als 6% gefallen.Im Bereich des langfristigen Trends könnte es interessant werden, vielleicht dreht es ab - es gibt aber erst mal eine Schrecksekunde bei der Caterpillar-Aktie, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.04.2018)Börsenplätze Caterpillar-Aktie: