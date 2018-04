Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (23.04.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktie: Neue Kaufwelle möglich - ChartanalyseAm morgigen Dienstag wird Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) Rechenschaft über das abgelaufene Quartal ablegen müssen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Vorfeld der Zahlen seien Anleger verhalten optimistisch. Seit Anfang April werde die Aktie gekauft und habe dabei die mittelfristige Keilformation nach oben durchbrechen können. Dieses bullische Signal werde aktuell im Rahmen einer kurzfristigen Korrektur getestet. Dabei würden die Kurse auf das Ausbruchsniveau um 151,50 USD zusteuern, womit sich die Caterpillar-Aktie aktuell in einer spannenden Phase befinde.Die Basis für neue Kursgewinne in Caterpillar sei vorhanden, die Bullen müssten diese nur nutzen. Nach Abschluss der laufenden Korrektur wäre eine neue Kaufwelle in Richtung 160 USD möglich. Idealerweise würden sich die Käufer später auch dort durchsetzen, so das weitere Gewinne auf 165 USD später auf ein neues Jahreshoch folgen würden. Auf dem Weg nach oben müssten jedoch auch zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen eingeplant werden. Vorsichtig kritisch wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine Beschleunigung der Korrektur und ein Tagesschlusskurs unterhalb von ca. 149 USD zu werten. Dies könnte zu Anschlussverkäufen auf 143,50 USD und tiefer führen. (Analyse vom 23.04.2018)