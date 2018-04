Xetra-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

117,00 EUR -8,81% (25.04.2018, 15:56)



Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

118,46 EUR +0,51% (25.04.2018, 16:30)



NYSE-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

142,88 USD -1,08% (25.04.2018, 16:21)



ISIN Caterpillar-Aktie:

US1491231015



WKN Caterpillar-Aktie:

850598



Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT1



NYSE Ticker Symbol Caterpillar-Aktie:

CAT



Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial. (25.04.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von Volker Stoll, Investmentanalyst von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) weiterhin zu verkaufen.Der Q1-Umsatz sei erneut deutlich um 31% gestiegen (+35% in Q4, +25% in Q3, +10% in Q2, +4% in Q1, -13% in Q4 2016). Insgesamt habe der Konzernumsatz mit 12,9 Mrd. USD um rund 1,3 Mrd. USD über der Markterwartung gelegen. Wegen umfassender Kostensenkungsmaßnahmen und des starken Umsatzwachstums sei der Gewinn je Aktie vor Restrukturierungskosten von 1,28 USD auf 2,82 USD gestiegen (Konsens 2,11 USD). Die Restrukturierungskosten hätten nur noch 69 Mio. USD betragen (Q4/2017 245 Mio. USD) und damit 654 Mio. USD niedriger als im Vorjahresquartal gelegen. Zwischenzeitlich würden alle Absatzregionen prozentual gut zweistellige Umsatzwachstumsraten zeigen. In diesem Umfeld sei die Gewinnprognose für 2018 von 4,6 Mrd. USD - 5,2 Mrd. USD auf 5,8 Mrd. USD - 6,4 Mrd. USD angehoben worden. Das Management sei generell auch auf mittlere Sicht zuversichtlich gestimmt.Die Kostenstruktur sei im Wesentlichen auch bei der aktuell hohen Nachfrage unverändert geblieben. Dies erkläre, warum der Gewinn von Caterpillar bei der aktuellen Markt- und Umsatzstabilisierung überproportional gestiegen sei. Allerdings dürften nun die Preiserhöhungen langsamer ansteigen als die Materialkosten und daher die Gewinndynamik dämpfen. Bezüglich des Absatzmarktes bleibe das Management aber zuversichtlich und erwarte keine strukturelle Marktverschlechterung. Der seit 2010 expansive US-Bauzyklus dürfte aus heutiger Sicht frühestens 2019 enden. Nach der Stabilisierung des Ratings und verbesserten Cashflows seien in Q1 für 500 Mio. USD Aktien zurückgekauft worden.Die neue adjustierte Gewinnguidance sei mit 9,75 bis 10,75 USD/Aktie etwas über der Markterwartung (9,26 USD je Aktie).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Caterpillar-Aktie: