Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Casino777.ch ist in diesem Jahr eine Zusammenarbeit mit Apple Pay eingegangen und erweitert damit das Angebot an Zahlungsoptionen, die Casinospielern zur Verfügung stehen. Dem Schweizer Anbieter ist es somit möglich, eine größere Anzahl von Kunden zu erreichen, die Apple Pay als Zahlungsmethode bevorzugen. Die Partnerschaft trat am 9. Juni in Kraft und es wird angenommen, dass sie für beide Unternehmen sehr erfolgreich verlaufen wird.Laut einer englischsprachigen Studie des Online-Portals Statista zählte Apple Pay im September 2019 weltweit ca. 441 Millionen Nutzer. Apple Pay gilt als ein besonders sicherer Zahlungsanbieter, der ausschließlich für Apple-Kunden angeboten wird. Anfang des Jahres 2020 zählte Apple selber über 1,5 Milliarden aktive Geräte. Der Kundenkreis ist also enorm und Apple Pay besitzt die Möglichkeit, weiterzuwachsen. Aufgrund der hohen Nutzerzahlen, die Apple aufweist, ist Apple Pay ein besonders wichtiger Partner für das Schweizer Online Casino.Apple Pay gilt als eine der am schnellsten wachsenden Zahlungsmethoden der Welt und die Zusammenarbeit mit dem Casino spricht für die Verlässlichkeit der Spiele-Plattform. Casino777.ch ist das erste Online Casino in der Schweiz, das die beliebte Zahlungsmethode anbietet, wie der Casino Manager, Léonard Huguenin, berichtete. Das Schweizer Online Casino zählt Hunderte von digitalen Automatenspielen und auch ein Live Casino, das es ermöglicht, hochwertige Tischspiele per Live-Übertragung in einem echten Casino-Studio zu spielen.Die Website des Casinos ist auf Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch verfügbar, was sicherstellt, dass Spieler in der Schweiz und auch in anderen Ländern die Möglichkeit erhalten, hier zu spielen. Léonard Huguenin spricht die erfolgreiche Vereinbarung mit Apple Pay seinem technischen Team zu und erklärte in einem Interview, dass "die Ankunft von Apple Pay zeigt, dass Casino777.ch definitiv zu den besten Online-Casinos der Schweiz gehört." Über die neue Partnerschaft sagte er: "Es ist eine große Ehre für uns, Apple Pay, einen Giganten auf der ganzen Welt, begrüßen zu dürfen."