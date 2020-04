Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

13,98 EUR +4,37% (29.04.2020, 16:55)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (29.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Supermarktkette Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF).Die Umsatzzahlen für das Q1/2020 hätten beim Bruttoumsatz (Umsatz inkl. MWSt. vor IAS 29 (Hyperinflation in Argentinien) mit +3,3% y/y auf 19,45 Mrd. Euro im Rahmen der Erwartungen (Analystenprognose: 19,41 Mrd. Euro; Marktkonsens: 19,35 Mrd. Euro) gelegen. Flächenbereinigt (lfl.: währungsbereinigt (wb.); ohne Kraftstoffe und Kalendereffekte; ohne zeitweise Schließung von Filialen) habe sich ein deutlicher Umsatzzuwachs von 7,8% y/y ergeben. Dabei habe Carrefour signifikant von Hamsterkäufen zu Beginn der Covid-19-Pandemie profitiert, was sich in einem deutlichen Umsatzzuwachs bei Lebensmitteln (lfl.: +9,9% y/y) bemerkbar gemacht habe. Das Unternehmen habe alle Ziele für 2020 (u.a. Kosteneinsparungen auf Jahresbasis von 2,8 Mrd. Euro) und für 2022 (u.a. E-Commerce-Umsatz mit Nahrungsmitteln von 4,2 Mrd. Euro) bestätigt.Lusebrink senke seine Erwartungen für 2020 (EPS berichtet: 0,98 (alt: 1,08) Euro; EPS bereinigt: 1,21 (alt: 1,24 Euro); DPS: 0,30 (alt: 0,46) Euro) und behalte sie für 2021 (EPS berichtet: unverändert: 1,20 Euro; EPS bereinigt: unverändert 1,37 Euro; DPS: 0,40 (alt: 0,50) Euro) mehrheitlich bei. Die strukturellen Probleme (u.a. nicht mehr zeitgemäßes Format der Hypermärkte, Nachholbedarf im E-Commerce) sollten seines Erachtens durch die Fortschritte bei der Umsetzung des laufenden Transformationsplans 2022 weiter an Bedeutung verlieren.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Carrefour-Aktie. Das Kursziel werde bei 15 Euro belassen. (Analyse vom 29.04.2020)Börsenplätze Carrefour-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carrefour-Aktie:13,905 EUR +3,81% (29.04.2020, 16:01)