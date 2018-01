Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

18,27 EUR +0,27% (19.01.2018, 10:33)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (19.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Carrefour-Aktie (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF).Das Unternehmen habe beim Umsatz (inkl. MwSt.) in Q4/2017 währungsbedingt einen marginalen Rückgang ausgewiesen, habe damit aber im Rahmen der Erwartungen gelegen (-0,2% auf 23,33 (Vj.: 23,37) Mrd. Euro; währungsbereinigt: +2,3% y/y). Auf flächenbereinigter Basis sei die Entwicklung auf dem Heimatmarkt besser als erwartet ausgefallen (+1,5% y/y), sei damit aber auf einem niedrigen Niveau verblieben. Carrefour hätten deflationäre Tendenzen bei Lebensmitteln vor allem in Brasilien belastet. 2017 habe man einen Umsatzanstieg von 3,0% auf 88,24 (Vj.: 85,70) Mrd. Euro verzeichnet. Währungsbereinigt sei ein Wachstum von 2,7% y/y erreicht worden, das damit die Guidance erfüllt habe (+2% bis +3% y/y). Jedoch habe der Konzern den EBIT-Ausblick gesenkt (-15% auf fast 2,0 (bisher: -12%; Vj.: 2,35) Mrd. Euro).Die Analystin habe ihre Prognosen reduziert (u.a. EPS 2017e: 0,90 (alt: 1,08); DPS 2017e: 0,55 (alt: 0,75) Euro; EPS 2018e: 0,89 (alt: 1,10) Euro; DPS 2018e: 0,55 (alt: 0,80) Euro). Nach einem sehr ergebnis- und margenschwachen ersten Halbjahr enttäusche die Senkung des EBIT, das auf ein historisch niedriges Niveau falle. Der Konzern habe sich 2017 dem hohen Wettbewerbsdruck, vor allem seitens der Discounter und der Online-Anbieter, nicht entziehen können. Jedoch auch operativ zeige er Schwächen (u.a. keine Verbesserungen nach Umstrukturierungen bei den wichtigen Hypermärkten). Die zunächst für Ende 2017 in Aussicht gestellte Bekanntgabe des Turnaroundplans sei jetzt auf den 23.01. terminiert.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die Carrefour-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel sei von 15,50 auf 14,50 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 19.01.2018)Tradegate-Aktienkurs Carrefour-Aktie:18,275 EUR +0,47% (19.01.2018, 10:04)