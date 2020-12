Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (09.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Trotz der jüngsten positiven Impfstoff-News werde die Rückkehr zu einer früheren touristischen Normalität dauern - womöglich noch das ganze kommende Jahr. Carnival wolle immerhin 2021 schrittweise den Betrieb wieder aufnehmen - voraussichtlich ab März. Jetzt habe der weltgrößte Kreuzfahrtanbieter für drei seiner Schiffe Trockendock-Pläne aufgestellt und werde die Schiffe erst einsetzen, wenn alle notwendigen (Reparatur-) Arbeiten vollständig abgeschlossen seien. Die Carnival-Aktie komme weiter vorwärts.Konkret: In einem Brief an Gäste und Reisebüros habe Carnival mitgeteilt, dass Kreuzfahrten mit Carnival Magic bis zum 24. September, mit der Carnival Paradise bis zum 31. Mai und mit Carnival Valor bis zum 11. September 2021 gecancelt worden seien. Die Gäste hätten die Möglichkeit, in Zukunft einen 100-prozentigen Kreuzfahrtkredit in Verbindung mit einem großzügigen Bordkredit oder eine vollständige Rückerstattung zu erhalten.Die Carnival-Aktie setze ihren Aufwärtstrend ungeachtet dessen fort und notiere aktuell knapp unter der 21-Dollar-Marke. Hier sei ein Widerstandsbereich zu erkennen. Werde der überwunden, wäre Platz bis 30 Dollar. Nach unten finde sich im Bereich von 19 Dollar eine (schwache) Unterstützung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: