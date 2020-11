Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

17,786 EUR +3,41% (27.11.2020, 16:03)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

21,231 USD +2,81% (27.11.2020, 15:48)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das britisch-US-amerikanische Kreuzfahrtunternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. (27.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtunternehmens Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Ticker: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival habe einen richtig guten November hinter sich. Die Hoffnung auf den baldigen Corona-Impfstoff und die damit verbundene Normalisierung der Tourismusbranche habe der Aktie neuen Schwung verliehen. Auch in dieser Woche sei der Schein deutlich im Plus und habe neue Kaufsignale generiert. Darauf müsse man nun achten.Die Carnival-Aktie habe im November wieder gut aufgeholt. Während der ersten Corona-Welle sei das Papier um über 80 Prozent auf ein Mehrjahrestief bei 6,78 Euro gefallen. Das letzte Mal so günstig sei die Aktie im Jahr 1993 gewesen. An dieser Marke habe der Wert seinen Boden gefunden und geschwankt, bis auf einen kurzen Kurssprung in den Sommermonaten, in einem Seitwärtskanal zwischen 8,60 und 14,60 Euro.Am Dienstag habe der Kurs nun nachhaltig die Begrenzungslinie bei 14,60 Euro überschritten. Leichte Rücksetzer während der darauffolgenden zwei Handelstage würden dabei den Ausbruch bestätigen. Aus charttechnischer Sicht sei jetzt ein Anstieg bis zum Juni-Hoch bei 19,97 Euro wahrscheinlich. Aufgrund des überkauften Stochastik-Indikators sollte bis zum Kursziel mit kurzzeitigen Korrekturbewegungen gerechnet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: