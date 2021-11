Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (11.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts explodierender Corona-Zahlen und Engpässen in den Intensivstationen der Krankenhäuser vergehe vielen die Lust am Feiern oder Urlaub. Nun sorge auch noch das Auswärtige Amt mit seinem Rat, auf Kreuzfahrten zu verzichten für Molltöne in der Branche. Die Aktienkurse von Carnival, Royal Caribbean (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) und TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) würden wieder unter Druck geraten.In Deutschland seien am Mittwoch über 50.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden - ein neuer trauriger Höhepunkt. Gleichzeitig würden die Intensiv-Kapazitäten in den Krankenhäusern immer knapper. Auch wenn die Lage im Ausland derzeit weniger schlimm als in Deutschland sei, richte sich das Auswärtige Amt mit einer Warnung an Urlauber: "Die Ausbreitung von Covid-19 kann weiterhin in vielen Ländern zu teilweise drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, Einreisebeschränkungen, Quarantäne-Maßnahmen und Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wie z.B. Ausgangssperren führen."Weiterhin werde vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in Hochrisikogebiete gewarnt. Neu sei, dass das Amt von der Teilnahme an Kreuzfahrten abrate. Auf einer Seite mit Covid-19-Hinweisen für Reisende stehe: "Es besteht das Risiko, dass im Falle eines COVID-19-Ausbruchs an Bord - auch unter geimpften Reisenden - von den zuständigen Behörden im Ausland eine mehrtägige Schiffsquarantäne verhängt wird. Ein zeitnaher Rücktransport nach Deutschland wäre ausgeschlossen."Das treffe die Kreuzfahrt-Branche in ihrem aktuellen Erholungsversuch ins Mark. Die Aktien der führenden Kreuzfahrt-Konzerne Carnival und Royal Caribbean stünden im deutschen Handel seit Tagen unter Druck, das Papier von Touristik-Riesen TUI verliere am Donnerstag mit über vier Prozent am stärksten.Fain habe Royal Caribbean groß gemacht. Unter seiner Leitung seien unter anderem die Sovereign-Class, Voyager-Class und Oasis-Class begonnen und auf den Weg gebracht worden. Gerade sei mit der "Wonder of the Seas" ein neues Kreuzfahrtschiff getauft worden, das nun das größte der Welt sei.Bei der Royal Caribbean-Aktie sorge die Meldung dafür, dass der Kurs wieder unter den Widerstand rutsche, der kürzlich erst überwunden worden sei.Kreuzfahrten-Anbieter seien wegen der begrenzten Räumlichkeiten an Bord besonders Corona-anfällig, die Aktien würden entsprechend sensibel reagieren. DER AKTIONÄR hatte Carnival und Royal Caribbean zum Kauf empfohlen. Engagierte Anleger können an Bord bleiben, beachten jedoch die Stop-Loss-Marken 15 Euro beziehungsweise 63 Euro, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 11.11.2021)