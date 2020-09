Anleger sollten derzeit besser nicht an Bord gehen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2020)



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (28.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Heraufstufung des gesamten Kreuzfahrt-Sektors durch Barclays habe Carnival Freitag Flügel verliehen. Am Ende des US-Handels habe ein Plus von rund zehn Prozent zu Buche gestanden. Und auch heute sehe es vorbörslich nach einer Fortsetzung der Kurserholung aus. Die Frage, die sich Anleger jetzt stellen würden: Wie nachhaltig werde diese aktuelle Gegenbewegung sein?Barclays glaube, dass "das Schlimmste" in den Kursen eingepreist sei und dass berechtigte Hoffnungen auf eine Aufhebung der NO-Sail-Anordnung bestünden. Da dürften allerdings zumindest Zweifel angebracht sein. Weltweit mache Corona zunehmend große Sorgen - die bittere Zahl von einer Million Corona-Todesfälle nähere sich mit großen Schritten. Und wie schnell ein Impfstoff tatsächlich flächendeckend zur Verfügung stehen werde, sei derzeit nicht klar. Womöglich dauere es viele Jahre, bis das Virus restlos ausgerottet sei.Analysten würden zwar an eine Rückkehr in die Gewinnzone im Jahr 2022 glauben, aber dafür müssten sich die Gegebenheiten dem "Business as usual" tendenziell annähern. Immerhin: Carnival habe Cash-Reserven in Höhe von rund acht Milliarden Dollar und die monatliche Geldverbrennung betrage "nur noch" 530 Millionen Dollar. Im vergangenen Quartal seien es noch mehr 770 Millionen Dollar gewesen, die sich jede Monat verflüchtigt hätten. Damit lasse sich vermutlich bis Ende 2021 überleben - notfalls müsste man den Kapitalmarkt im Laufe des kommenden Jahres nochmal anzapfen. Und Carnival arbeite weiter an seiner Effizienz: In diesem Jahr sollten 18 der weniger einträglichen Schiffe entsorgt werden.Im Einsatz seien zumindest Schiffe der italienischen Carnival-Tochter CostaCruise. Gestern sei die Costa Deliziosa in See gestochen, wie die fvw berichte. An Bord seien auch wieder Gäste aus Deutschland gewesen. Es sei die erste Kreuzfahrt der Reederei mit internationalen Gästen seit Beginn der Corona-Krise. Und weitere seien geplant.Und es gebe Pläne, das internationale Geschäft weiter hochzufahren. So solle vom 10. Oktober an die Smeralda im westlichen Mittelmeer kreuzen. Und vom 27. Dezember an solle dort außerdem der Neubau Costa Firenze im Einsatz sein. Die Pläne der Reederei würden aber immer unter der Voraussetzung gelten, dass die Pandemie Costa keinen Strich durch die Rechnung mache. "Wir möchten das Geschäft wieder hochfahren, aber am wichtigsten ist immer die Sicherheit unserer Gäste", habe Costa Cruises gegenüber der fvw gesagt.Carnival habe durch das Barclays-Upgrade zuletzt Boden gutmachen können, nachdem sich zuvor die Hoffnungen auf einen - schnellen und flächendeckend verfügbaren - Impfstoff abgeschwächt hätten. Angesichts der aktuell stark steigenden Corona-Zahlen sei die Carnival-Aktie allerdings mit sehr hohem Risiko versehen.