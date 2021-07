Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival könne trotz aufflammender Corona-Sorgen immerhin zwei kleine Erfolgsmeldungen verkünden. Zum einen wolle man sieben weitere Schiffe der Carnival Cruise Line im Herbst wieder ins Rennen schicken. Zum anderen habe der Kreuzfahrt-Anbieter am Kapitalmarkt erfolgreich neue Anleihen angeboten, um damit ein bis 2023 laufendes Papier zu refinanzieren.Konkret: Das Übernahmeangebot des anglo-amerikanischen Kreuzfahrtunternehmens habe sich auf den Kauf von rund zwei Milliarden Euro vorrangig besicherter Anleihen bezogen, die in zwei Jahren fällig würden. Hierfür seien bereits 85 Prozent an Zustimmung der Anleihe-Gläubiger eingegangen, und 2,4 Milliarden an neuen Anleihen seien angedient worden. Ein Zeichen, dass das Unternehmen nach wie vor das Vertrauen der Investoren genieße.Zudem habe das Kreuzfahrtunternehmen mitgeteilt, dass sieben weitere Schiffe der Carnival Cruise Line im Herbst an den Start gehen würden. Damit erhöhe sich die Gesamtzahl der Schiffe, die wieder unterwegs seien, auf 15. Und der Kreuzfahrtanbieter habe heute bekannt gegeben, dass bis Ende 2021 voraussichtlich 75 Prozent der gesamten Schiffs-Flotte wieder den Gastbetrieb aufnehmen würden. Die Voraus-Buchungen für Ende des Jahres und 2022 sollten nach Angaben des Unternehmens auf einem hohen Level liegen.Die Aktie, die zuletzt wegen gestiegener Corona-Zahlen deutlich eingebüßt habe, könne am Dienstag im vorbörslichen Handel rund ein Prozent zulegen und notiere bei 17,80 Dollar.Investierte Anleger bleiben weiter dabei, beachten jedoch unbedingt den Stopp-Kurs bei 13,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link