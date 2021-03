NYSE-Aktienkurs Carnival ADR-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corporation & plc:



Carnival (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) ist ein Unternehmen für Freizeitreisen. Das Unternehmen ist ein Kreuzfahrtunternehmen mit globalen Kreuzfahrtgästen und ein Anbieter von Urlaubsreisen zu allen Kreuzfahrtzielen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordamerika, EAA, Cruise Support und, Tour und andere.



Das Segment Nordamerika des Unternehmens umfasst Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises (Princess) und Seabourn. Das Segment Kreuzfahrtunterstützung des Unternehmens umfasst bestimmte Hafen- und zugehörige Einrichtungen und andere Dienstleistungen, die zugunsten seiner Kreuzfahrtmarken erbracht werden, sowie die Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten von Fathom. Das EAA-Segment umfasst AIDA Cruises (AIDA), Costa Cruises (Costa), Cunard, P&O Cruises (Australien), P&O Cruises (Großbritannien) und den Schiffsbetrieb von Fathom. Das Segment Tour and Other repräsentiert die Hotel- und Transportaktivitäten der Holland America Princess Alaska Tours und drei Schiffe, die das Unternehmen Bareboat Charter an unabhängige Unternehmen anbietet. (08.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die ADR-Aktie von Carnival Corporation & plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An dem Kurs der Carnival-Aktie sei die Hoffnung auf eine Erholung zu sehen. Der Aktienprofi sei weiterhin der Meinung, dass man diese Werte im Blick haben sollte. Sie seien finanziell so aufgestellt, dass sie durch die Krise kommen würden. Sie würden gestärkt aus der Krise hervorgehen - jedenfalls, was das operative Geschäft betreffe, wenn es wieder anlaufe, weil Ineffizienzen in der Krise abgebaut worden seien. Geht es wieder los, dürften die Betreiber von Kreuzfahrtreisen mit dabei sein, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 08.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Carnival ADR-Aktie:19,20 EUR +1,05% (08.03.2021, 13:53)