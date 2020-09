XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (21.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Carnival sei rund 50 Jahre bereits am Markt unterwegs und das größte Kreuzfahrt-Unternehmen innerhalb Branche. So befördere es fast 45 Prozent der Kreuzfahrtpassagiere weltweit. Positiv trotz Corona: Von der italienischen Tochter Costa Cruise seien bereits zwei Schiffe wieder in See gestochen - die deutsche Schwester Aida solle ebenfalls demnächst ihre Anker lichten.Die Carnival-Aktie notiere angesichts der aktuellen weltweiten Neuinfektionen im frühen US-Handel im Minus. Dass Carnival eine heiße Wette sei, habe "Der Aktionär" bereits hinreichend erörtert. Klar, einerseits würden die aktuellen Corona-Zahlen den Anlegern Sorge bereiten. Andererseits könnten neue Meldungen über Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs die Carnival-Aktie schnell nach oben ziehen. Wichtig: Die Carnival-Aktie sei nur etwas für risikobereite Anleger. Der Stopp-Kurs sollte bei 9,50 Euro platziert werden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)Börsenplätze Carnival-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:10,175 EUR -3,74% (21.09.2020, 16:04)