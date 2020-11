Tradegate-Aktienkurs Carnival ADR-Aktie:

13,80 EUR +36,63% (09.11.2020, 16:40)



NYSE-Aktienkurs Carnival ADR-Aktie:

16,54 EUR +38,76% (09.11.2020, 16:26)



ISIN Carnival ADR-Aktie:

US14365C1036



WKN Carnival ADR-Aktie:

264713



Ticker-Symbol Carnival ADR-Aktie:

POH3



NYSE Ticker-Symbol Carnival ADR-Aktie:

CUK



Kurzprofil Carnival Corporation & plc:



Carnival (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) ist ein Unternehmen für Freizeitreisen. Das Unternehmen ist ein Kreuzfahrtunternehmen mit globalen Kreuzfahrtgästen und ein Anbieter von Urlaubsreisen zu allen Kreuzfahrtzielen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordamerika, EAA, Cruise Support und, Tour und andere.



Das Segment Nordamerika des Unternehmens umfasst Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises (Princess) und Seabourn. Das Segment Kreuzfahrtunterstützung des Unternehmens umfasst bestimmte Hafen- und zugehörige Einrichtungen und andere Dienstleistungen, die zugunsten seiner Kreuzfahrtmarken erbracht werden, sowie die Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten von Fathom. Das EAA-Segment umfasst AIDA Cruises (AIDA), Costa Cruises (Costa), Cunard, P&O Cruises (Australien), P&O Cruises (Großbritannien) und den Schiffsbetrieb von Fathom. Das Segment Tour and Other repräsentiert die Hotel- und Transportaktivitäten der Holland America Princess Alaska Tours und drei Schiffe, die das Unternehmen Bareboat Charter an unabhängige Unternehmen anbietet. (09.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie von Carnival Corporation & plc (ISIN: US14365C1036, WKN: 264713, Ticker-Symbol: POH3, NYSE-Symbol: CUK) unter die Lupe.Der Knoten sei geplatzt. Soeben habe das Pharmaunternehmen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) verkündet, dass es einen Antrag auf Zulassung für ihren Corona-Impfstoff stellen werde. Auf Sicht der nächsten Monate könnte die Tourismusbranche somit wieder den Weg zurück zur Normalität finden. Auf diese Marken sollten Anleger jetzt bei der Carnival-Aktie besonders achten.Nach dem starken Kursverfall während der ersten Corona-Welle habe die Carnival-Aktie ihren Boden gefunden. Die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens habe, bis auf einen kurzen Kurssprung in den Sommermonaten, in einem engen Seitwärtskanal zwischen 12,50 und 19 Dollar geschwankt.Nach der erfreulichen Nachricht sei die Aktie aktuell satte 30 Prozent vorbörslich im Plus und stehe direkt am 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 18,15 Dollar. Dieser enorm starke Kaufimpuls dürfte heute weiterhin für hohes Momentum und stark steigende Kurse sorgen.Das stark kränkelnde Touristik-Unternehmen sollte nach der heutigen Nachricht einen massiven Aufschwung erfahren. Da eine extrem hohe Schwankungsbreite zu erwarten ist, bietet sich ein Einstieg aber nur für hartgesottene Trader an, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival ADR-Aktie: