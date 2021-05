Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (26.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Comeback der Kreuzfahrtanbieter in den USA rücke zusehends näher. Nachdem die drei großen Reedereien (Carnival, Norwegian und Royal Caribbean) nun wieder Alaska auf dem Seeweg ansteuern dürfen, komme heute eine weitere gute Nachricht - und zwar von der US-Gesundheitsbehörde CDC. Der gesamte Sektor könne davon profitieren.Konkret habe Carnival-Konkurrent Royal Caribbean von der CDC die Genehmigung erhalten, im Juni Testfahrten in US-Gewässern durchzuführen. Das Schiff "Freedom of the Seas" der Kreuzfahrtgesellschaft werde dann mit freiwilligen Passagieren aus dem Hafen von Miami auslaufen dürfen. Damit sei Royal Caribbean die erste der drei großen Kreuzfahrtlinien des Landes, die eine Testfahrt ankündige.Dabei seien Impfungen für Testsegelfahrten gemäß der "CDC-Anordnung für bedingte Segelfahrten" nicht zwingend erforderlich. Die Freigabe sei gekommen, nachdem die US-Reederei eine Hafenvereinbarung eingereicht habe - eine weitere Voraussetzung, um grünes Licht von der CDC zu bekommen.Die Aktien der drei großen US-Reedereien würden am Mittwoch Kursgewinne zwischen zwei und Prozent verbuchen.Anleger, die die "Aktionär"-Empfehlung im Depot haben, bleiben daher weiter an Bord, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 26.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link