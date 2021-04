Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (29.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Aktien der Kreuzfahrtbrache Carnival, Royal Carribean (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) und Norwegian Cruises (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) gehe es heute kräftig nach oben. Der Grund: Ein Brief der US-Gesundheitsbehörde CDC.Das Center for Disease Control (CDC) habe laut USA Today am Mittwoch einen Brief an die Kreuzfahrtindustrie verfasst, welcher die letzten Details für einen Re-Start der Branche erkläre. "Wir erkennen an, dass Kreuzfahrten nie eine komplett risikofreie Aktivität sein werden und das Ziel des geplanten stufenweisen Vorgehens ist es, wieder Passagiere in einem Maße zuzulassen, das die Ansteckungsgefahr mit Covid 19 abmildert", habe es in dem Brief geheißen.Gegenüber USA Today habe eine CDC-Sprecherin konkretisiert, dass schon ab Mitte Juli erste Passagierfahrten von den USA aus möglich sein könnten. Es hänge nun von den Kreuzfahrtunternehmen ab, ob sie die notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorlegen würden und die Anforderungen erfüllen könnten.Die Aktie der AKTIONÄR-Empfehlung Carnival startete nach diesen Nachrichten am Donnerstag mit einem Plus von rund drei Prozent in den Handel. Investierte Anleger üben sich weiter in Geduld und bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: