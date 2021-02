Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1, Ticker-Symbol London: CCL, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (04.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol Deutschland: POH1, Ticker-Symbol London: CCL, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Die Carnival-Aktie habe zuletzt von Plänen profitiert, digitales Glückssiel "Ocean Sportsbook" an Bord der Princess Kreuzfahrtlinie anzubieten. Nun würden Aussagen der Konkurrenz dem Papier des weltweit größten Anbieters von Kreuzfahrten zusätzlich auf die Sprünge helfen. Der Aktie liege aktuell rund drei Prozent im Plus und überspringe dabei eine wichtige charttechnische Marke.Konkret habe Richard Fain, Chairman und CEO von Royal Caribbean (RC), jüngst in einer Videoansprache ordentlich Optimismus verbreitet. "Wir sind begierig darauf, aus unserer eigenen Zeitschleife herauszukommen", habe er gesagt und auf einen starken Rückgang der COVID-19-Fälle in den Vereinigten Staaten verwiesen. Man müsse den Impfstoff nehmen, sobald er verfügbar sei, habe Fain fortgeführt, während er auch verschiedene Impfstoff-Neuigkeiten und Entwicklungen hervorgehoben habe.Die häufigste Frage, die ihm gestellt werde, sei, wann die Kreuzfahrt denn wieder in Kraft treten werde. Fains Antwort laute stets: "Ich weiß es nicht." In letzter Zeit habe sich das Wording des RC-Chefs indes geändert: "Ich weiß es nicht, aber ". Und das sei die gute Richtung, in die man gehe. Fain habe explizit hervorgehoben, dass RC seit zwei Monaten in Singapur tätig sei und davor "war man in Deutschland, im Nahen Osten und auf den Kanarischen Inseln aktiv".Fazit: Investierte Anleger bleiben dabei und setzen einen Stopp bei 11,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link