Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

15,018 EUR +10,95% (16.11.2020, 18:12)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

17,8899 USD +11,74% (16.11.2020, 17:57)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das britisch-US-amerikanische Kreuzfahrtunternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. (16.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtunternehmens Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Ticker: CCL) unter die Lupe.Dank der Nachricht des US-Pharmakonzerns Moderna über einen möglicherweise weiteren effektiven Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hätten die Aktien der Kreuzfahrt-Anbieter Fahrt aufgenommen. Die Carnival-Aktie könne im frühen US-Handel bereits mehr als 11 Prozent zulegen. Die Reiselust der Menschen sei ungebrochen - das würden jüngste 2021er-Buchungszahlen des US-Unternehmens belegen. Die gleichsam genährte Hoffnung, dass spätestens Ende kommenden wieder ausgebuchte Luxus-Dampfer in See stechen könnten, überstrahle aktuelle Negativ-Meldungen aus der Branche.So habe die erste Karibik-Kreuzfahrt der Saison gerade einmal vier Tage gedauert, berichte der Newsletter "Reise vor9". Dann habe der Kapitän des Luxusschiffs "Seadream I", das zum norwegische Unternehmen SeaDream Yacht Club gehöre, die Tour wegen eines Corona-Falls an Bord abgebrochen und sei nach Barbados zurückgekehrt. Inzwischen seien acht Gäste und Mitarbeiter infiziert.Der Fall dokumentiere, dass die Sicherheitsmaßnahmen der Reederei offensichtlich Corona an Bord nicht verhindern könnten. Denn Seadream Yacht Club verlange laut dem Schiff-Portal Cruisetricks von allen Passagieren vor dem Einschiffen negative PCR-Tests und führe zudem selbst noch einen Schnelltest durch. Auch während der Reisen gebe es Routine-Tests für alle Passagiere.Der Nachholbedarf und die Lust der Menschen auf Urlaub, Reisen und Spaß sind in jedem Fall immens, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das würden auch die jüngsten 2021er-Buchungszahlen des britisch-amerikanischen Unternehmens belegen, die über den Experten-Prognosen lägen. (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link