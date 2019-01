Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

68,30 EUR (28.12.2018)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) einen Umsatz von 1.189,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (02.01.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec bröckelt etwas - ChartanalyseDie Aktie von Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) markierte am 29. August 2018 ein Allzeithoch bei 76,85 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Sie befinde sich seit diesem Hoch in einer Korrekturbewegung. Dabei sei sie unter eine alte obere Pullbacklinie zurückgefallen und habe am 27. November 2018 das aktuelle Konsolidierungstief bei 60,25 EUR markiert. Der Wert habe sich anschließend deutlich erholt und sich dem Abwärtstrend seit August angenähert. Am 18. Dezember 2018 habe der Aktienkurs ein Hoch bei 72,45 EUR markiert und damit den Abwärtstrend knapp verfehlt. Zuletzt sei der Kurs bereits wieder etwas gebröckelt.AusblickDie Korrekturbewegung in der Aktie von Carl Zeiss Meditec dürfte auch zu Beginn des neuen Jahres anhalten. Abgaben in Richtung 64,49 und 60,25 EUR seien zunächst das wahrscheinlichere Szenario. Erst ein Anstieg über den Abwärtstrend seit August bei aktuell ca. 74,15 EUR würde das Chartbild deutlicher aufhellen. In diesem Fall wären Gewinne in Richtung 76,85 und sogar ca. 90 EUR möglich. (Analyse vom 02.01.2019)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:68,45 EUR +0,29% (02.01.2019, 08:25)