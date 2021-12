Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

184,10 EUR +1,60% (17.12.2021, 17:04)



XETRA-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

184,75 EUR +1,59% (17.12.2021, 16:52)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



NASDAQ OTC-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, NASDAQ OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (17.12.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF).Der Geschäftsverlauf des thüringischen Unternehmens habe sich im Geschäftsjahr 2020/21 deutlich erfreulicher erwiesen als vom Unternehmen im Vorfeld erwartet worden sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe der Medizintechnik-Konzern weiter von den Früchten seiner F&E-Aktivitäten in den letzten Monaten profitieren können. Fechner gehe zwar weiterhin davon aus, dass sich der positive Trend der Vorjahre fortsetzen werde.Aber angesichts des erreichten Bewertungsniveaus bekräftigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 192 Euro. (Analyse vom 17.12.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Carl Zeiss Meditec-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Carl Zeiss Meditec AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: