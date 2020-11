Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

109,20 EUR -1,53% (02.11.2020, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

108,90 EUR -2,33% (02.11.2020, 15:43)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (02.11.2020/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF).Das dominierende Q4 habe entgegen der Einschätzung der EQUI.TS-Researcher und auch der Markterwartung - nach vorläufigen Zahlen (Details am 11.12.20) - ausgesprochen robust abgeschlossen, schreiben die Analysten in ihrer jetzt vorgelegten Studie.Wie von den Experten im August erwartet, habe das Q3/19-20 den Zyklusboden markiert. Das Q4/19-20 habe mit einem Minus von nom. -14,9% auf EUR 367,6 Mio. eine deutliche Erholung im Vergleich zum Vorquartal gezeigt. Somit hätte die aktuelle Jahresguidance sogar "übertroffen" werden können. Die beeindruckend kräftige Erholung des Ländermarktes Nr.2 China sei dafür entscheidend gewesen.Das laufende Startquartal 2020-21 dürfte - gegen einen Vorjahres-Rekordwert - mit Rückgängen aufwarten, was jüngst auch das Management kommunizieren würde. Temporäre Klinikschließungen und die Verschiebung von Behandlungen könnten aktuell insbesondere in Europa für Erlösausfälle sorgen.Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2020-21 scheinen die Rahmendaten günstiger zu sein - ein Wachstum grundsätzlich möglich, so die Experten der EQUI.TS GmbH.In ihrer jüngsten Studie raten Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, weiterhin die Carl Zeiss Meditec-Aktie zu halten. Sie würden das Anlagevotum mit geringer Visibilität begründen. (Analyse vom 02.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link